Misurati campi elettromagnetici e radon a Badolato

I tecnici del Servizio Agenti Fisici del Dipartimento provinciale di Catanzaro dell’Arpacal nei giorni scorsi e questa mattina hanno eseguito misurazioni nel comune di Badolato: controlli di routine per quanto riguarda la misurazione dei campi elettromagnetici emessi dalle antenne di telefonia mobile presenti sul territorio comunale, e installazione di dosimetri per la misurazione del gas radon nei luoghi pubblici ed in case di privati cittadini che hanno aderito alla campagna di monitoraggio.

Mentre per i campi elettromagnetici il risultato della misurazione è stato pressoché immediato, e comunque nei limiti previsti dalla norma di legge, per quanto riguarda la misurazione della presenza del radon, gas radioattivo naturale considerato causa di cancro al polmone, gli esposimetri dovranno rimanere installati per un periodo oscillante tra i sei mesi ed un anno, a conclusione del quale saranno portati in laboratorio per l’acquisizione dei dati.