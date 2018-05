Giovane di Cosenza trovato morto a Roma. La sua scomparsa denunciata da giorni

Era scomparso da Rende lo scorso 28 aprile, ma Andrea Muio, giovane rendese, è stato ritrovato cadavere a Roma in una palazzina a Tor Bella Monaca. Il corpo del giovane è stato identificato dal padre nell'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata, dove era stata portata dalla polizia mortuaria lo scorso lunedì.

La vicenda, su cui stanno indagando i carabinieri, è ancora piena di interrogativi, dal momento che il giovane era in cura in una struttura di Rende e non si conoscono i motivi della fuga. Di lui si sono perse le tracce la sera del 28 aprile, quando si è allontanato da casa senza lasciare alcuna traccia. Poi la denuncia dei familiari ai carabinieri di Rende.

Sparito per due giorni, la mattina di lunedì i residenti di una palazzina alla periferia est della Capitale hanno trovato il corpo senza vita di un giovane senza documenti nelle cantine del palazzo.

Immediati gli esami del medico legale che avrebbe trovato traumi da caduta, per questo motivo gli inquirenti pensano che il giovane si sia gettato dalla tromba delle scale, o che sia caduto accidentalmente. In attesa dell'esito finale dell'autopsia, sul caso continuano ad indagare i carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca ed i militari del Nucleo Investigativo della Compagnia di Frascati.