Si oppone a un controllo perché in possesso di droga: arrestato commerciante

Un commerciante 33enne di Petilia Policastro è stato arrestato ieri dai Carabinieri per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo, in seguito alla contestazione di un’infrazione al codice della strada da parte dei militari, avrebbe reagito proferendo nei confronti dei militari parole minacciose e opponendo anche resistenza per impedire gli accertamenti di rito. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa un grammo di stupefacente.