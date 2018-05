Svaligiata un’erboristeria di Crotone. Terzo furto in soli 15 giorni, è allarme

Via Tedeschi

Un’erboristeria di Crotone è stata svaligiata durante la notte di ieri. Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti al suo interno asportando svariata merce.

Il dato allarmante è però che la stessa attività commerciale, che si trova in pieno centro cittadino, in via Tedeschi, non è nuova a questa esperienza: è infatti la terza volta nell’arco di sole due settimane ad essere fatta oggetto delle attenzioni dei malviventi; la prima avvenuta nella notte precedente al 25 aprile scorso, la seconda il primo di maggio e poi quella di oggi.

Il modus operandi è stato quasi sempre lo stesso ed esser portati via sono stati di nuovo diversi prodotti d’erboristeria. Nel caso di stanotte la furia del ladro si è accanita ancora più violenta con la porta completamente divelta ed il negozio devastato.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza presente in zona e che potrebbero essere utili per tentare di individuare il responsabile o i responsabili.