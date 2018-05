Al via il 67° Congresso Nazionale della F.U.C.I.

Al via oggi a Reggio Calabria, presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” dell’Università degli Studi “Mediterranea”, il 67° Congresso Nazionale della F.U.C.I., Federazione Universitaria Cattolica Italiana, dal titolo “RigenerAZIONE – Universitari confusi, connessi, innovativi”.

Circa centocinquanta universitari da tutta Italia si incontrano nella città reggina per riflettere sul contesto universitario odierno, sui giovani che vivono questo luogo e capire quali sono le esigenze e le prospettive di futuro del quale saranno protagonisti.

«La nostra generazione di universitari si vuole mettere in discussione e vuole rielaborare il concetto di sé nell’Università, espressione di una gioventù pensante che vuole farsi protagonista del proprio tempo» ha commentato il Presidente Nazionale maschile della F.U.C.I., Gianmarco Mancini, nella Conferenza Stampa tenutasi oggi all’interno del Comune reggino. Gabriella Serra, Presidente Nazionale femminile della F.U.C.I. ha aggiunto «Saremo soggetto e oggetto di questo approfondimento perché i primi a doversi interrogare sui giovani devono essere proprio i giovani»

Tre le tematiche principali che ci accompagneranno in questi giorni di Congresso: l’Identità-Alterità, la Questione Vocazionale e la Tecnologia. Chi siamo? Cosa significa avere il dono della fede in un mondo che ormai sembra poterne fare a meno? Quali sentimenti ci accompagnano nel vivere questo tempo così complesso? E quali speranze? Questi alcuni degli interrogativi sui quali saranno impegnati gli studenti della F.U.C.I. in questi giorni

Ad aprire i lavori del congresso, oggi pomeriggio alle ore 16,30 presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, sarà S.E.Rev.ma Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, a cui è stata chiesta una prolusione che analizzi il rapporto tra discernimento, vocazione e comunità esprimendo come la Chiesa pensa di accompagnare i giovani universitari in questo percorso e cosa essa si aspetta da loro, fornendo così una chiave di lettura che consenta di orientarsi nell’attuale periodo storico, sia ecclesiale che sociale.

Interverrà in seguito il Prof. Dario Eugenio Nicoli, Professore di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, che offrirà ai congressisti un intervento capace di raccontare i giovani di oggi oltre i pregiudizi che la società ha su di loro, in cui si possa vedere che i giovani sono molto più delle semplici etichette che gli adulti gli attribuiscono.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza e a tutti gli studenti dell’Università “Mediterranea” e non solo. Nei giorni successivi la federazione sarà impegnata nella Tavola rotonda e in laboratori in gruppi di lavoro volti ad elaborare delle proposte forti e innovative per affrontare le sfide che la complessità del reale ci pone davanti. Le riflessioni saranno poi divulgate attraverso la pubblicazione delle tesi congressuali, espressione ufficiale della Federazione sul tema oggetto di congresso.