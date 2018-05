Weekend di controlli della Polizia, arresti per furto e droga nel cosentino

Durante l’ultimo fine settimana sono stati rafforzati i controlli del territorio della provincia di Cosenza da parte della Polizia di Stato. Aree densamente abitate, strade di grande comunicazione, località turistiche, mezzi di trasporto pubblico, zone a rischio criminalità, persone sottoposte agli obblighi di legge, sono state obiettivo di mirati controlli da parte del personale della Polizia di Stato che ha arrestato 5 persone, denunciato altre 5, controllate in tutto 550 persone e 375 autoveicoli con 59 posti di controllo, effettuate 7 perquisizioni tra domiciliari e personali. 403 i controlli a persone sottoposte agli obblighi di legge, 115 contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, 15 autoveicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo e trovati 5 veicoli rubati, restituiti agli avente diritto.

I controlli| Hanno interessato tutto il territorio della Provincia, con maggiore attenzione alle aree densamente abitate. Nella Città di Cosenza si è proceduto ad effettuare serrati controlli, finalizzati soprattutto, alle persone sottoposte agli obblighi di legge e alla prevenzione dei reati predatori, quali furti in appartamento, furti in attività commerciali, furto autoveicoli, scippi e rapine.

Ben 5 i veicoli proventi furto rinvenuti e restituiti agli aventi diritto. Inoltre 3 persone sono state deferite a vario titolo all’Autorità Giudiziaria, una quarta persona è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia, ed una quinta per inosservanza degli obblighi di legge.

Gli arresti | Sono stati effettuati soprattutto nel territorio del comune Corigliano/Rossano dal personale del Commissariato.

Nel primo caso sono stati tratti in arresto in flagranza di reato M.S. di 30 anni, M.F. di 35 anni e D.M. di 40 anni, già gravati da innumerevoli precedenti di polizia specifici, commessi in varie regioni italiane, per furto aggravato in concorso, commesso ai danni di un’attività commerciale.

I tre, a seguito di una segnalazione fatta da un agente fuori dal servizio, sono stati sorpresi dal personale della Squadra Volante mentre armeggiavano su alcune “slot machine” con degli arnesi di metallo che servivano a deviare le monete ottenendo cosi una vincita sicura.

Agli arrestati sono stati sequestrati 1.032 euro in contanti, dei quali 404 in monete, e gli arnesi in metallo, che se utilizzati fraudolentemente avrebbero permesso ai 3 di appropriarsi del denaro delle slot.

Altri due arresti, sono stati effettuati dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Rossano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

S.M. di 23 anni e B.A. di 20 anni, extracomunitari residenti a Rossano, il primo con richiesta di asilo politico e il secondo in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono stati sorpresi in flagranza di reato proprio mentre S.M. cedeva della droga ad un ragazzo che successivamente è stato deferito.

A casa di S.M. per eseguire più accurate verifiche, vi era B.A. mentre stava confezionando delle dosi per lo spaccio. Rinvenuto e sequestrato anche tutto l’occorrente per il confezionamento, bilancino di precisione compreso, della sostanza.