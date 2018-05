Auto contro un palo a Crotone: tre feriti, 2 sono bambini

Incidente stradale oggi pomeriggio su viale Magna Grecia, a Crotone. Un’auto con impianto gpl, con all’interno tre persone, tra cui due bambini, è finita, per cause in corso di accertamento, contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Sul posto la Polizia che ha allertato la sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone. Al loro arrivo i feriti erano già stati portati al pronto soccorso in codice giallo, e la squadra ha messo immediatamente in sicurezza la zona e l’autovettura con controllo accurato dell’impianto gpl.