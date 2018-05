Cade con la mountain-bike, elisoccorso interviene nel vibonese

Nuovo intervento dell’elisoccorso nel pomeriggio di oggi a Vibo. Un ciclista di 40 anni, G. V. di Vibo Valentia, è caduto lungo una stradina sterrata che collega Longobardi a Vibo Marina riportando lesioni alla schiena.

Il giovane, rimasto ferito ma cosciente, è riuscito a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza. Valutate le condizioni dell’uomo, l’equipe medica ha deciso di allertare l’elisoccorso che ha provveduto a trasportarlo all’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Il ciclista dopo essere transitato lungo la strada che collega la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo a Vibo Marina ha deciso di prendere una scorciatoia ed è proprio lungo questo sentiero che ha perso il controllo della bicicletta finendo a terra.

L’uomo avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura del midollo oltre che ferite agli arti inferiori, per questo motivo si è reso necessario, dopo un'apposita azione di recupero, il trasferimento in elisoccorso nel più attrezzato ospedale di Catanzaro. Sul posto per l’avvio delle indagini anche la polizia.