Esce fuori strada e finisce in una scarpata, un ferito nel catanzarese

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi nel comune di Fossato Serralta. Una Squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro è intervenuta, alle 14:40, sulla Strada Statale 109 per la Sila Piccola dove una Hyndai Matrix, che transitava in direzione Catanzaro, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada abbattendo il muretto di delimitazione della carreggiata e terminando la sua corsa in una scarpata di circa trenta metri di altezza.

All'interno della vettura il solo conducente che ha riportato contusioni varie ed escoriazioni ed è stato trasferito dal personale sanitario del SUEM118, presso il presidio ospedaliero di Catanzaro.

L'intervento delle unità dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura in attesa del recupero. Sul posto personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità del tratto stradale.