Inquinamento: denuncia e sequestro ad azienda trasporti nel cosentino

Un macchinario per il lavaggio di automezzi è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali in località “Cimino” del Comune di San Marco Argentano. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo effettuato dai militari di Fagnano, Cerzeto e San Sosti ad una società di trasporto pubblico che utilizzava il macchinario per il lavaggio dei bus aziendali senza alcun tipo di autorizzazione.

Le acque reflue industriali provenienti dai processi di lavaggio venivano scaricate sul suolo e, successivamente, per inclinazione del terreno, raggiungevano la cunetta di raccolta acque meteoriche della strada provinciale adiacente senza nessuna depurazione ed in assenza dell’autorizzazione. Le acque reflue provenienti da attività di autolavaggio sono classificate come “Industriali” e pertanto - sottolineano gli inquirenti - i relativi scarichi devono essere autorizzati.

Il macchinario è stato quindi sequestrato e il procuratore della società di trasporti è stato denunciato per violazione alla normativa ambientale.