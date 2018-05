San Roberto, il Consiglio approva il bilancio. Avanzo di 700mila euro

Il consiglio comunale di San Roberto

Un avanzo di amministrazione di circa 700 mila euro. È quello certificato nella relazione del responsabile del servizio finanziario comunale di San Roberto e che ha incontrato il parere positivo del Revisore dei Conti.

È emerso nel corso del consiglio comunale che ha approvato il bilancio 2017. “Un risultato importante e gratificante che certifica l’ottimo operato della nostra Amministrazione, che unitamente ai funzionari comunali, contribuisce a mantenere in buonissima salute il nostro ente, nonostante ci si trovi in anni difficili come quelli attuali, caratterizzati dall’incertezza sui trasferimenti dei fondi sia nazionali, sia comunitari, che regionali agli enti locali, che rendono più arduo procedere in questa direzione”. E’ quanto ha affermato il Sindaco di San Roberto, Roberto Vizzari, durante la seduta del Consiglio Comunale, convocato dal Presidente Claudio Megale.

Un’ottima notizia anche perché non vi è stato alcun aumento di tasse ed imposte, mentre si è investito in più ambiti. La linea strategica dell'Amministrazione è quella, infatti, di garantire vivibilità e sicurezza per tutti i cittadini. Durante la seduta è stata approvato, inoltre, uno schema di convenzione con la SUAP della città metropolitana.