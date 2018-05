Disabile maltrattata per farsi dare la pensione. Arrestati mamma e fratello

Devono rispondere delle accuse di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e rapina ai danni di una disabile di 28 anni.

In manette sono così finiti la madre e il fratello della giovane e che hanno rispettivamente 51 e 33 anni.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia presentata, nei primi giorni del mese di aprile, dalla stessa vittima, che ha riferito di essere stata rapinata dalla madre e dal fratello, entrambi conviventi, della sua pensione di invalidità di 800 euro.

La giovane, che vive in una struttura di Amantea, avrebbe subito anche delle violenze, come testimonierebbero varie lesioni in diverse parti del corpo, giudicate guaribili in 7 giorni.

I Carabinieri hanno poi riscontrato i fatti denunciati e anche appurato che i maltrattamenti erano purtroppo abituali.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la giovane sarebbe stata vessata a fine mese, quando cioè arrivava il momento di riscuotere la pensione d’invalidità.