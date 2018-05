Incomprensione con i genitori e il salto nel vuoto. Il dramma di Catanzaro

Ci sarebbe una banale discussione con i genitori all’origine del gesto della ragazzina di 11 anni che ieri è caduta dal quinto piano della palazzina con cui viveva con la famiglia.

L'ipotesi dunque dell'incidente, trapelata in un primo momento, lascia spazio al gesto voluto, anche se le cause non sono ancora state ricostruite con precisione.

I genitori, infatti, sono ancora in stato di shock e non sono riusciti a raccontare gli ultimi momenti della figlia.

Nella mattinata di ieri, secondo indiscrezioni, ci sarebbe stata una discussione tra loro e la ragazzina, forse per l'uso del telefono cellulare.

Poco dopo l'undicenne si sarebbe lanciata nel vuoto, morendo sul colpo.