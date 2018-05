15enne scompare di casa nel crotonese, ritrovato sano e salvo

Si è conclusa con solo tanto spavento la scomparsa di un ragazzo di appena 15 anni, che nel pomeriggio di oggi, era uscito di casa, a Castelsilano, sulla Sila crotonese, per poi non fare ritorno.

Quando i genitori non l’hanno visto rientrare hanno subito avvisato i vigili del fuoco telefonando al 115 e da quel momento sono scattate subite le operazioni di soccorso.

Due squadre dei pompieri del comando di Crotone e del distaccamento di San Giovanni in Fiore, in collaborazione con i carabinieri forestali, hanno attivato immediatamente la procedura per questo tipo di interventi, inviando sul posto quattro automezzi, allestendo il campo base e iniziando le ricerche.

Dopo circa due ore, fortunatamente, il 15enne è stato ritrovato, in buone condizioni di salute, e poi affidato alle braccia della mamma.