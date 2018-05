Litiga col fratello, prende il fucile e gli spara. 21enne in carcere per tentato omicidio

Una discussione per chiarire delle questioni private tra fratelli; dalle parole si passa ad una lite vera e propria culminata con uno dei due che afferra un fucile da caccia, che deteneva illegalmente, e spara contro l’altro ferendolo.

Sono stati i familiari a soccorrere e trasportare la vittima nell’ospedale cittadino dove gli sono state refertate una ferita grave alla mano oltre a quelle inferte dal colpo esploso dall’arma, una calibro 12.

LA RICOSTRUZIONE DEGLI INQUIRENTI

Il fatto è avvenuto oggi a Rossano, nella zona conosciuta come "Aria dei Santi". Dopo aver sparato al fratello, il ragazzo, un 21enne del posto, D.M.P., si è disfatto del fucile ed è fuggito, ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri della Compagnia locale che, grazie alle dichiarazioni raccolte, si erano messi subito sulle sue tracce, permettendo anche di recuperare il fucile, nascosto nella vegetazione poco distante dal luogo del ferimento.

Le indagini, coordinate dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla e dirette dal Sostituto Luca Primicerio, sono state condotte nell’immediatezza del fatto, consentendo di giungere tempestivamente alla ricostruzione di tutte le fasi.

Al termine delle formalità, così, il 21enne è stato sottoposto a fermo e portato nella Casa di Reclusione di Rossano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di tentato omicidio.

Le investigazioni dei carabinieri proseguiranno per verificare altri elementi utili ad inquadrare il sanguinoso gesto avvenuto tra i due fratelli, per cui non si escludono sviluppi, in particolare in merito al movente, nei prossimi giorni. L’arma è stata sequestrata e sarà analizzata dal Ris, il Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma.