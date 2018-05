Cade dal quinto piano e muore. Deceduta 12enne

Sarebbe caduta dal quinti piano della palazzina dove viveva con la famiglia. Me per lei, una ragazzina di 12 anni, non c’è stato nulla da fare, è deceduta sul colpo.

Al vaglio della Polizia di Stato che ha avviato le indagini ci sarebbe l'ipotesi che possa essersi trattato di un suicidio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della 12enne. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche il magistrato di turno della Procura e il medico legale.