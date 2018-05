Trattore si ribalta, 63enne muore a Vibo

Stava facendo lavori agricoli in un terreno di sua proprietà, quando il trattore su cui lavorava si è ribaltato e lo ha travolto. È morto il giorno della festa dei lavoratori, festa che nel 2018 è dedicata alla prevenzione degli incidenti sul lavoro, Umberto Fiorillo, 63enne di Piscopo, frazione di Vibo Valentia.

Fiorillo era alla guida di un trattore e stava facendo dei lavori, quando è rimasto travolto dal mezzo per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 della postazione di Vibo Valentia e poco dopo è atterrata anche un'eliambulanza. Purtroppo, però, ogni tentativo di rianimare il sessantatreenne si è rivelato inutile. Nel frattempo gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini.