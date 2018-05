S’intrufola in farmacia e svuota la cassa, ma i carabinieri lo stavano aspettando

Approfittando della calma e soprattutto della chiusura durante l’ora di pranzo, è entrato in una farmacia e ha portato via 40 euro dal registratore di cassa.

Probabilmente pensava di averla fatta franca, anche questa volta - dato che non sarebbe stato questo il suo primo ed unico furto - ma mai avrebbe immaginato che nel retro dell’attività, una farmacia, vi fossero nascosti i Carabinieri: che lo stavano aspettando.

È così che un 54enne di Longobucco, B.S.P., è finito in arresto in flagranza. I militari della stazione locale sono riusciti a beccarlo sul fatto dopo che negli ultimi giorni il titolare della farmacia gli aveva segnalato che, spesso, mancavano dei soldi dal registratore di cassa.

Gli investigatori, così, hanno deciso di effettuare alcuni servizi all’interno dell’attività e proprio durante gli orari di chiusura e nel primo pomeriggio di ieri le loro intuizioni si sono avverate, con l’arrivo del 54enne che entrato nella farmacia è andato direttamente verso la cassa acciuffando il denaro.

Altri accertamenti hanno poi consentito di trovargli in casa circa millecinquecento euro, che si ritiene siano il provento di altri furti messi in atto nei giorni scorsi e con le stesse modalità.

Sono in corso anche delle indagini per capire come l’uomo fosse in possesso di una copia delle chiavi dell’esercizio commerciale.

Il 54enne, al termine delle formalità, è stato rimesso in libertà su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, non ritenendo sussistenti allo stato le esigenze di natura cautelare; per cui si procederà alla convalida dell’arresto.