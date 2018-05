Lite di vicinato degenera, spari in pieno centro: protagonisti finiscono in Commissariato

Una lite scoppiata per motivi di vicinato ma poi degenerata: diverse persone coinvolte e qualcuno, presente alla scena, che ha sostenuto di aver anche udito dei colpi d’arma.

È accaduto ieri sera a Serra San Bruno, nel vibonese, in viale della Libertà. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della polizia, agli ordini di Valerio Lapietra, che hanno avviato immediatamente le indagini per far luce sull’accaduto e che, nella notte scorsa, hanno portato alcuni dei protagonisti in Commissariato per essere ascoltati.

Fortunatamente non è stato registrato alcun ferito.