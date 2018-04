Pista di motocross abusiva e pericolosa: scatta il sequestro

Una pista-circuito per motocross realizzata su un’area di sei ettari, di proprietà del Comune di Rossano, in località Castania-Rinacchio e che è stata sequestrata dai carabinieri forestale del popoloso comune della fascia jonica cosentina.

Durante dei controlli i militari hanno scoperto che la pista, realizzato abusivamente da persone al momento sconosciute, era frequentata e spesso da moto di competizione e anche da giovani minorenni che praticano motocross.

L'area si trova in un comprensorio boschivo identificato come sito di interesse comunitario, ovvero le "Foreste Rossanesi”.

I Forestali hanno così deciso di verificare se il circuito fosse regolare, pista che si estende per 1300 metri e si ramifica in altre parti con salti e dossi.

Da qui hanno scoperto che non c’era alcuna autorizzazione sebbene il circuito esistesse da tempo. I militari evidenziano poi il forte stato di pericolosità dello stesso e per i frequentatori, dato che non attrezzato con nessuna forma di sicurezza tanto per i motocilisti quanto gli spettatori.

Il sequestro dell’area è stato convalidato dal sostituto procuratore della Repubblica di Castrovillari Luca Priviterio.