Operazione Ciclope: revocati i domiciliari all’imprenditore Viscome

Si è tenuto oggi l’interrogatorio di garanzia dell’imprenditore di Rocca di Neto, Antonio Viscome, arrestato nel corso dell'Operazione Ciclope (LEGGI) e sottoposto agli arresti domiciliari.

A renderlo noto è l’Avvocato GiovanniEttore Sipoli che insieme a Marzia Lucente difende l’impresario dall’accusa di avere illecitamente subappaltato i lavori relativi alla realizzazione del Parco degli Scacchi sito nel Comune di Cutro, nonché, di avere posto in essere atti di corruzione nei confronti dei dirigenti del medesimo Ente, Giovanni Della Rovere, Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Domenico Renato, responsabile dell’ufficio ragioneria, anch’essi coinvolti nell’operazione che ha portato all’arresto di 17 persone tra Crotone e Verona.

Viscome – fanno sapere i legali - ha inteso rispondere al GIP presso il Tribunale di Crotone,. Michele Ciociola. L’imprenditore si è dichiarato estraneo ai fatti ed ha spiegato le fasi di realizzazione dell’opera, argomentando su tutte le contestazioni mosse dalla locale Procura della Repubblica.

In particolare, la difesa dell’imprenditore ha portato all’attenzione del GIP alcuni documenti contabili, nonché, planimetrie dell’opera, atti a dimostrare come l’imprenditore abbia agito nel rispetto delle procedure di appalto, del bando di gara e che lo stesso non abbia posto in essere alcun atto di corruzione nei confronti dei pubblici dipendenti del Comune di Cutro.

È stata evidenziata, inoltre, l’assenza di particolari esigenze cautelari nei confronti dell’indagato, trattandosi di fatti risalenti al 2015 e non essendo stata contestata alcuna partecipazione all’asserito sodalizio criminoso.

La difesa dell’indagato ha prodotto documentazione dalla quale si evince che la società al momento non risulta aggiudicataria di appalti pubblici.

In tal senso, il GIP ha inteso accogliere l’istanza di modifica della misura a carico dell’indagato ritenendo affievolite le apprezzate esigenze cautelari.