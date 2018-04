Calcio. Mister Ferrara si congeda dal Locri

In mattinata c’è stato un incontro a Locri tra la società del Locri Futsal e il mister Salvatore Ferrara, i quali, dopo la riunione, in comune accordo hanno deciso di separarsi per affrontare nuove sfide e nuovi programmi.

Il Locri nella veste del presidente Salvatore Puro ha tenuto a sottolineare il grande lavoro svolto da mister Ferrara in questa stagione, lo ringrazia per aver creduto da subito nel progetto anche quando non c’era ancora nulla in quel famoso agosto del 2017 e si complimenta per aver guidato la squadra a vincere il campionato di serie C2.

Ferrara ha svolto un ottimo lavoro alla guida degli amaranto, riuscendo a riportare un titolo a Locri dopo tanti anni, adesso entrambe le realtà hanno deciso di affrontare nuove sfide e nuovi scenari, il Locri Futsal augura al mister campione un futuro roseo e ricco di gratificazioni.