Crotone, la Scuola Alfieri in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “V. Alfieri” hanno fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Crotone.

Nel corso della visita, sono stati illustrati i compiti dell'Arma dei Carabinieri con particolare riferimento a quelli dei reparti maggiormente a contatto con il cittadino, come la locale Aliquota Radiomobile e la Centrale Operativa, spiegando come le funzioni dei due reparti siano strettamente collegate. Per la Centrale Operativa è stato dato risalto al numero d’emergenza 112 sottolineando l’importanza di chiedere aiuto e la delicatezza del servizio.

La presenza di una rappresentanza del Nucleo Cinofili, in forza allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, ha consentito di illustrare anche le funzioni di questo reparto. È stato spiegato ai ragazzi, come gli animali vengano addestrati improntando l’attività sul gioco, evitando qualunque tipo di maltrattamento su di essi, e del loro ruolo importantissimo nelle attività dell’Istituzione.

Durante l’incontro, sono state anche affrontate alcune problematiche tipiche dell’età giovanile come gli atteggiamenti prevaricatori che possono sfociare nel bullismo o cyber-bullismo ed è stata sottolineata l’importanza del rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale.

È stata perseguita inoltre la finalità di alimentare il tradizionale rapporto di integrazione e di dialogo, particolarmente difficile nei territori caratterizzati dalla presenza scarsamente percepita delle Istituzioni, che hanno lasciato spazio, in passato, al radicamento di fenomeni di natura criminale.