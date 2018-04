‘Ndrangheta: blitz interforze nel quartiere Ciccarello e controlli a Reggio

Continuano i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, elaborato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri hanno effettuato numerosi servizi volti ad una sempre più incisiva attività di prevenzione, di monitoraggio del territorio, di ripristino della legalità e di repressione di quei comportamenti che minano la serena convivenza dei cittadini.

Controllate persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, effettuati controlli alla circolazione presso le principali arterie cittadine: viale Calabria, viale Europa, via Laboccetta, largo Missori ed il lungomare Falcomatà; identificate persone e mezzi nel Rione Ciccarello ed nel quartiere San Gregorio, periferia sud cittadina.

Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ed equipaggi dell’Arma dei Carabinieri, coadiuvati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno e supportati da diverse unità cinofile hanno controllato 325 veicoli e 430 persone di cui 79 pregiudicate. Sono stati effettuati 41 posti di controllo e numerosi servizi di vigilanza dinamica che, grazie al sistema Mercurio, hanno consentito di analizzare in tempo reale numerose targhe di veicoli in transito e ricondurli ai relativi intestatari.

Sono state elevate 20 contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada, 4 delle quali hanno comportato la sanzione accessoria del sequestro del veicolo e 4 il ritiro del documento di circolazione. Sono state operate numerose perquisizioni personali e veicolari nei confronti di pregiudicati e finalizzate alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti.