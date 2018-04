Fa tagliare un grosso albero, gli precipita addosso: deceduto un 80enne

È morto schiacciato da un grosso albero mentre stava svolgendo alcuni lavori. Così un uomo di 80 anni, Felice Magnone, residente a San Pietro in Amantea, nel cosentino, è deceduto sul colpo.

La vittima aveva concordato con alcuni operai dei lavori da fare nella sua proprietà, come l’abbattimento e lo smaltimento dell’imponente fusto.

Ieri pomeriggio, così, la squadra si è presentata a casa dell’uomo per eseguire i lavori. Dapprima ha legato l’albero con delle grosse funi, poi mantenute da un gruppo di persone.

Ieri pomeriggio, però, qualcosa è andato storto: per cause che sono ancora in corso di accertamento, l’albero è caduto finendo addosso a Magnone.

Adesso il pubblico ministero dovrà decidere se avviare un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità nell’accaduto.