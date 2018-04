Aeroporto, Ryanair torna a Crotone. Si volerà per Bergamo e Pisa

Dopo un lungo silenzio, qualcosa si muove sul fronte dell’aeroporto di Crotone. Ryanair tornerà nella città pitagorica il 4 maggio per una conferenza stampa in cui lancerà la partenza delle tratte per Bergamo e Pisa, con apposite promozioni per giugno.

Ad annunciarlo, ieri sera, il sindaco, Ugo Pugliese, in un evento promosso dal Club velico, e come anticipato giorni fa in un'intervista rilasciata proprio al nostro quotidiano (LEGGI).

Il Comune, quindi, riattiva dei contatti diretti con la compagnia che, recentemente, erano tenuti solo da Regione e Sacal.

Ad arrivare a Crotone sarà John Alborante, uno dei manager della compagnia irlandese che torna nello scalo Sant'Anna dopo una lunga sosta dovuta alla chiusura dell'infrastruttura.

Prima del 4 maggio, poi, ci sarà una riunione tra i sindaci del crotonese che firmeranno una sorta di protocollo per la partecipazione alle spese dell'aeroporto, così come aveva chiesto il presidente della Sacal, Arturo De Felice.

Compartecipazione che avverrà - è stato ribadito - solo in presenza di un effettivo piano di rilancio del Pitagora, e non solo per una apertura estiva per poi magari richiudere i battenti.

In questo senso, però, sembrano giungere dei segnali, finalmente, positivi e i voli, anche grazie all’attivazione di alcuni bandi della Regione, dovrebbero avere una linea temporale oltre l’estate.