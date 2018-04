Volley, Italia Vs Australia. Falcomatà: crescita della città

Autorità politiche e sportive, studenti ed addetti ai lavori, giornalisti e cittadini comuni hanno gremito lo spazio riservato alle conferenze della bellissima e modernissima palestra del Liceo Scientifico Alessandro Volta, in occasione della presentazione dell’attesissimo evento sportivo che la città di Reggio Calabria si appresta ad ospitare, l’amichevole di pallavolo tra la nazionale maschile italiana e l’Australia.

Tra i tanti interventi delle personalità presenti al tavolo, quello del primo cittadino Giuseppe Falcomatà, il sindaco che ha accolto con entusiasmo e grande disponibilità, l’idea propostagli dal presidente provinciale della Fipav Domenico Panuccio. Occasione importante per la città che torna ad ospitare una manifestazione di altissimo livello, dopo un lungo periodo: “Si avvertiva la necessità del ritorno di uno straordinario evento nella nostra città come può essere il test match di pallavolo tra l’Italia e l’Australia, tra l’altro combaciante con la conclusione della vicenda giudiziaria che ha portato per tanti anni alla chiusura del nostro Palasport. Un palazzetto che già da qualche tempo è tornato ad ospitare manifestazioni sportive, eventi di carattere teatrale e musicale e oggi si ripropone per un match di caratura internazionale.

L’organizzazione di simili eventi è consentito grazie alle sinergie tra l’amministrazione comunale, gli enti preposti e le federazioni ed in questo senso ringrazio la Fipav per l’opportunità che ci ha dato. Siamo convinti che i processi di crescita di una città possano avvenire nel momento in cui si riescono a far convergere anche manifestazioni di questa natura”.