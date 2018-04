Soccorso in zona impervia: esercitazione dei Vigili del fuoco

Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Crotone ha organizzato in questi giorni una serie di esercitazioni in ambiente, simulando uno scenario incidentale in zona impervia, con il recupero e trattamento dell'infortunato, utilizzando tecniche S.A.F 1A (Speleo Alpino Fluviale) e T.P.S.S. (Tecniche di Primo Soccorso Sanitario).

Inoltre si è curata nelle stesse uscite anche la parte comunicativa con l'utilizzo di apparati radio in dotazione al Corpo Nazionale Vigli del Fuoco. Queste attività sono necessarie per migliorare e ridurre i tempi di intervento, rendendo il servizio sempre più efficiente per la popolazione.