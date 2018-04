Un 26enne cosentino, Alvaro Alessio Capizzano, è finito ieri in arresto dopo che gli agenti della squadra Volante della Questura bruzia lo hanno beccato con due involucri che contenevano rispettivamente 0,20 e 0,38 grammi di cocaina e 70 euro in contanti.

Per il giovane sono scattate dunque le manette e come disposto dal Pm sottoposto ai domiciliari in attesa del processo