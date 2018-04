Un 47enne di Rocca di Neto, nel crotonese, è stato arrestato dai dai carabinieri della stazione locale per evasione. I militari hanno accertato che l’uomo, ai domiciliari per estorsione, si era infatti allontanato di casa senza l’autorizzazione del giudice. In attesa dell’udienza di convalida il 47enne è stato di nuovo ristretto nella sua abitazione.