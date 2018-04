Armi, droga e rapina: un arresto, due denunce e una segnalazione nel Crotonese

Dal riepilogo settimanale dei servizi di controllo - svolti nell’ambito del programma Focus ‘Ndrangheta e diretti dal Questore di Crotone Claudio San Filippo - è stata arrestata una persona, ne sono state denunciate tre, è seguita una segnalazione in Prefettura e sono state sottoposte a misure di sicurezza 25 persone.

Altre 598 sono state invece identificate, di cui 9 cittadini extracomunitari; 319 i veicoli controllati col sistema Mercurio, per violazioni al Codice della Strada; contestate 24 multe ed eseguiti 4 fermi amministrativi e 15 perquisizioni; fra queste cinque persone sono state accompagnate in Questura per l’identificate e, per concludere, è stata notificata l’espulsione di un cittadino extracomunitario.

In particolare nella mattinata del 20 aprile, la Squadra Mobile, insieme al personale degli Uffici di Foggia e Catanzaro, ha arrestato il 39enne cutrese M.D., in esecuzione del provvedimento di fermo di indiziato di delitto - emesso il 17 aprile scorso, dalla Procura della Repubblica Dda presso il Tribunale di Catanzaro - e indiziato per rapina armata in concorso commessa nel dicembre del 2016 nei confronti della società “Sicurtransport” (LEGGI).

Tra i reati contestati vi è anche la detenzione e porto in luogo pubblico, in concorso aggravato, di armi da guerra, tra cui fucili tipo Kalashnikov e delle relative munizioni, ricettazione in concorso. Dopo le formalità l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Catanzaro.

Nella notte tra il 24 ed il 25 aprile, personale della Squadra Volanti ha denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 44enne pregiudicato, G.C, che durante un controllo alla sua vettura è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 20 cm, ovviamente sequestrata.

Sempre nella notte del 25 aprile la Volante ha segnalato al Prefetto, S.F., crotonese 42enne, come assuntore di sostanze stupefacenti poiché ritrovato con 1,2 grammi di cocaina, immediatamente sequestrata.

All'esito di un controllo avvenuto nella serata del 26 aprile, il crotonese 18enne D.A. è stato trovato invece in possesso di un borsello al cui interno vi era un bilancino di precisione, quasi 23 grammi di marijuana e 16 euro, probabile provento di spaccio.

Infine è stato denunciato F.L. crotonese di 67 anni, per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.