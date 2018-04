Concorso “Un giorno in fattoria”: vince un’azienda di Montalto Uffugo

È stata Rosa Critelli, presidente di “Agricoltura è”, associazione dell’Anpa per l’agriturismo, le fattorie didattiche e sociali, l’ambiente, il territorio e la cultura rurale, ad introdurre la relazione che ha tracciato un quadro sulla realtà delle fattorie didattiche in Calabria durante l’incontro regionale su “La fattoria didattica un’opportunità per le aziende agricole e le nuove generazioni” che ha avuto luogo a Simeri Crichi.

Nel corso dei lavori - coordinati dal giornalista Danilo Monteleone - particolare rilievo è stato attribuito al “ruolo che devono svolgere le famiglie, la scuola, le istituzioni e le organizzazioni professionali agricole affinché le attività didattiche nelle aziende agricole producano tutti gli effetti positivi sulle formazioni delle giovani generazioni”.

Critelli ha evidenziato, inoltre, che “a distanza di 9 anni dall’emanazione della legge regionale, ancora le aziende agricole iscritte all’albo delle fattorie didattiche sono solo 124 e, di queste, soltanto un numero esiguo esercita l’attività. Il mancato decollo è da attribuire, secondo Critelli, a più fattori: la legge e il relativo regolamento attuativo non sono pienamente applicati; molte aziende agrituristiche vengono confuse con le fattorie didattiche; le famiglie non hanno ben compreso la valenza di questa attività; la scuola in generale, seppur con le dovute eccezioni, ancora non vi dedica la giusta attenzione; mancanza di formazione per le aziende agricole”.

“E’ arrivato il momento” ha concluso Rosa Critelli, “di prendere le giuste e opportune decisioni per consentire agli imprenditori agricoli di svolgere con serenità l’attività nel rispetto delle norme e dei principi ispiratori evitando di farla degenerare come, in molti casi, è avvenuto per l’agriturismo”.

Dopo la relazione si è sviluppato un interessante dibattito al quale sono intervenuti gli imprenditori presenti. Ognuno dei quali ha riportato la propria esperienza nell’attività didattica manifestando le difficoltà ma anche le soddisfazioni che tale attività comporta.

Le conclusioni sono state tratte da Giuseppe Mangone, presidente di Anpa – LiberiAgricoltori Calabria, che ha proposto la pubblicazione di una guida delle fattorie didattiche sia cartacea sia on line, la costituzione di uno specifico gruppo su facebook, l’elaborazione di un disciplinare e la relativa carta di qualità, la proposta di un logo. A conclusione si è svolta la premiazione dell’azienda vincitrice del concorso “Un giorno in Fattoria” al quale hanno partecipato 14 aziende:

Apicoltura Miceli di Lamezia Terme, Masseria I Risi di Lamezia Terme, Talarico Antonio di Sorbo San Basile, Berlingò Tommaso di Sellia Marina, Borgo Piazza di Borgia, Siviglia Roberto di San Demetrio Corona, I Gelsi di Francavilla marittima, Masseria Capoliscio di Roseto capo Spulico, La locanda del Parco di Morano Calabro, Fattoria Garrafa di Montalto Uffugo, La Palombara di Paola, Santa Cinnara di Soveria Simeri, la Cooperativa Nido di Seta di San Floro e l’azienda Gabro di Cassano allo Ionio.

L’azienda vincitrice è stata scelta da una giuria molto particolare, composta dal gruppo dei pionieri della Scuola in Fattoria. Si tratta di un gruppo di ragazzi e ragazze che hanno partecipato, dall'età di sei a 14 anni (dalla prima elementare alla terza media), ad un progetto sperimentare di Agricoltura nella Scuola.

L’azienda vincitrice è risultata la Fattoria Garrafa di Montalto Uffugo, alla quale è stata consegnata una targa e le è stato aggiudicato lo svolgimento di una giornata in fattoria per le classi che vinceranno il concorso rivolto alle scuole “L’Agricoltura è…” La mattinata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici delle aziende agricole calabresi.