Commissione dello sport: Eraclini è il membro più giovane

“Questo ruolo mi riempie di soddisfazione ma, allo stesso tempo, mi carica di responsabilità nella convinzione che questo importante strumento, attivato dopo 8 lunghi anni, può davvero contribuire fattivamente alla crescita dello sport nella nostra regione. Un incarico che ci darà molto da lavorare ma, grazie all’entusiasmo che ha sempre contraddistinto l’operato dell’Asc e la passione che mi lega al mondo dello sport, sono certo che faremo grandi cose in sinergia con le istituzioni”.

A dirlo è Antonio Eraclini che, insieme a Francesco Scagliola, in seguito all’insediamento della Commissione regionale dello sport avrà l’onere e l’onore di rappresentare il mondo dello sport calabrese costituito da oltre 4.000 associazioni sportive riconosciute dal Coni.

“La commissione regionale dovrà rappresentare non solo un luogo di confronto ma, soprattutto, il teatro dove programmare e studiare il futuro del mondo sportivo in una regione che non sempre ha investito in modo adeguato in questo settore ma che, finalmente, ha cambiato rotta e l’istituzione di questo organo istituzionale ne è la prova”.

Il giovane reggino amante dello sport è da anni impegnato nell’organizzazione di eventi che sul territorio hanno fatto la differenza registrando consensi e numeri di grande partecipazione, basti pensare ai campionati di calcio giovanili “Asc Piccole pesti” e “Asc Swell” oltre ad essere stato il primo ente a promuovere i corsi di formazione con la scuola dello sport del Coni. L’ente che Eraclini rappresenta, grazie anche al supporto fiscale e burocratico offerto alle società, un riferimento per tutte le associazioni.

La presenza del più giovane consigliere nazionale di tutti gli enti, e il più giovane anche in commissione regionale, nominato a soli 30 anni, sarà senza dubbio una risorsa per il territorio che ha più bisogno che mai di puntare e investire su valori sani come solo lo sport racchiude.

“Entrare in commissione rappresenta un primo passo – ha concluso Eraclini - una grande occasione per lavorare con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni dello sport in Calabria”.