Anno sociale per i Leo italiani. Tutti a Napoli per la XXII Conferenza Nazionale

Si è svolta a Napoli, dal 19 al 22 aprile scorsi, la XXII Conferenza Nazionale del Multidistretto Leo 108 Italy, ospitata quest’anno dal Distretto Leo 108Ya (Presidente il catanzarese Francesco Bagnato) nel suggestivi e bellissimo capolupo partenopeo.

L’evento, di indubbia importanza per i Leo italiani, è stato ricco di importanti appuntamenti e ha posto le basi per il futuro dell’associazione tracciandone le linee guida per il prossimo anno sociale.

Centinaia di Leo da tutta Italia, oltre che alcuni visitatori esteri, si sono riuniti per una quattro giorni all’insegna del servizio, del confronto e del dibattito.

A moderare e presiedere le diverse sessioni di lavori, l’attuale Presidente del Multidistretto Leo Enrica Lo Medico (Leo Club Bagheria). L’organizzazione dell’evento ha visto molti Leo campani, lucani e calabresi impegnati nel predisporre al meglio quanto necessario per la realizzazione di un evento di tale portata.

Il comitato Organizzatore, sotto il coordinamento generale del Presidente Valeria Castaldo, coadiuvata dal Vice Presidente organizzativo Luisa Saviano (entrambe socie del Leo Club San Giuseppe Vesuviano “Paolo Di Mauro”), ha gestito tutte le necessità logistiche e assembleari dei tanti ospiti accorsi, attraverso diversi ambiti organizzativi, tra i quali meritano menzione la Segreteria organizzativa (Presidente di Comitato Yves Catanzaro, Leo Club Catanzaro Host), la Tesoreria dell’evento (Salvatore Guzzo, Leo Club Cirò “Krimisa”), il comitato Accoglienza (Mara Montanino, Leo Club Palma Vesuvio Est), il comitato Gite (Alfonso Totaro, Leo Club Pomigliano d’Arco) ed l’indispensabile e preciso comitato Trasporti (Francesco Napolitano, Leo Club Nola “Giordano Bruno”).

Entrando nel merito della kermesse, la serata di giovedì 19, presso Piazza Garibaldi, si è svolta all’insegna del service, con la partecipazione dei primi arrivati a “Stelle in Strada” e “The Street Store”.

Stelle in Strada è da tempo uno dei più importanti service dell’associazione, e vede i Leo in prima linea nell’assistenza diretta ai meno abbienti che vivono nei pressi della stazione Garibaldi di Napoli, con la distribuzione di pasti caldi e, ove necessario, assistenza medica.

Con l’inaugurazione dello Street Store, i Leo del Distretto ospitante hanno portato in Italia, per la prima volta in assoluto, un’iniziativa partita dal Sudafrica che permette ai più bisognosi di attingere, quando necessario, indumenti da appositi “store” (negozi, per l’appunto) appositamente allestiti in aree urbane.

La giornata di venerdì 20, tra i vari appuntamenti in programma, degna di nota è stata l’importante e attesa conferenza stampa dedicata al progetto "Leo4Health" (Leo per la salute).

Il progetto non è altro che il Tema di Sensibilizzazione Nazionale, che vede i Leo di tutta Italia attivi nella lotta contro la disinformazione sui vaccini.

Durante la conferenza è stato illustrato, ed è ora disponibile sui canali social e YouTube dell’associazione, un cartone animato a scopo divulgativo che spiega, con un linguaggio basico, l’utilità e il funzionamento dei vaccini come meccanismo di difesa da malattie potenzialmente mortali.

I lavori di sabato 21, hanno avuto tra le tematiche centrali il rinnovo della governance nazionale con le elezioni per la Vicepresidenza del Multidistretto per il prossimo anno sociale, con la vittoria della candidata Emilia Fresia (Leo Club Savona Torretta), e della Presidenza, con l’elezione della candidata Barbara Pedone Lauriel (Leo Club Treviso), che ha ottenuto la maggioranza dei voti rispetto al concorrente Daniele Valentini (Leo Club Canossa Val D’Enza).

Altra importante parentesi di questa giornata di lavori è stata la candidatura, accolta dai delegati al volo, del NazioLeo dell’anno prossimo presentato dal Distretto 108L, che si svolgerà a Tivoli, nei pressi di Roma, nel mese di aprile 2019. A concludere la XXII Conferenza, la cerimonia che si è svolta la sera stessa di sabato presso il Palapartenope.

La giornata di domenica 22 è stata dedicata all’organizzazione delle partenze dei numerosi ospiti che hanno aderito al NazioLeo “Anema e Core”, assistiti dal comitato Trasporti.