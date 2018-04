Il Club Velico Crotone vince a Porto Rotondo: più vicini Europei e Mondiali

Alessandro Cortese

L’Olanda e Cipro, dove si disputeranno nel 2018 i Campionati Europei e Mondiali di Optimist, non sono poi tanto lontani. Potrebbero viceversa essere a portata di mano per il Club Velico Crotone che ha cominciato la scalata all’ambita qualificazione con un grande successo nelle acque di Porto Rotondo.

Alessandro Cortese, campione italiano in carica della sua categoria, entrato ormai stabilmente a far parte della squadra nazionale allenata dal coach Marcello Meringolo, si è infatti aggiudicato in Sardegna il gradino più alto del podio collezionando ben tre primi posti su sette prove.

Un risultato inatteso, quello di Cortese, non tanto per le sue qualità, ormai note anche a livello internazionale, ma per la sua età, avendo conquistato il primato pur essendo fra gli atleti più giovani della flotta e al suo primo anno fra gli Juniores.

Ora il giovane skipper catanzarese in forza al circolo di Crotone dovrà consolidare il risultato nella seconda durissima selezione nazionale in programma a Gaeta dal 17 al 20 maggio. I giochi si faranno dunque sul Tirreno. È lì che si staccherà il biglietto per l’Olanda e per Cipro.

Ma per andare ai Mondiali occorre che Cortese conservi la prima piazza o comunque restare nella top five, e non sarà affatto semplice sia per la concorrenza, molto attrezzata, sia perché c’è il rischio di trovare vento sostenuto, poco congeniale a Cortese in virtù del suo peso.

Il Club Velico Crotone è in ogni caso particolarmente orgoglioso di inseguire la sua terza partecipazione di seguito a un Mondiale e di consolidare il nome di una scuola di vela, anche agonistica, che soltanto nel 2012 non esisteva.

A conferma del buon lavoro svolto dagli allenatori Alessio Frazzitta (in acqua a Porto Rotondo), Danilo Suppa e Francesco Cozzolino, ottima la prestazione anche per Mauro e Alice Ruperto, rispettivamente ventisettesima e ventottesima, capaci di collezionare rispettivamente anche un terzo posto e una splendida vittoria nella quarta prova, e buoni risultati in alcune regate anche per Beatrice Sposato.

Mentre si guarda alle competizioni internazionali, per il Club Velico Crotone si avvicina la terza e ultima tappa del Trofeo Optisud, in programma a Formia, e si è aperta la stagione degli open days che ogni fine settimana consentono a bambini, ragazzi e adulti la prova delle imbarcazioni sotto la guida degli istruttori federali del circolo nautico.

“E’ l’insieme che è sempre più bello – commenta il presidente del sodalizio Francesco Verri – perché i risultati sportivi e la legittima aspirazione ai titoli più ambiti si inseriscono in un clima gioioso che vede coinvolti non solo i ragazzi e gli allenatori ma anche i genitori, la vera carta vincente del nostro family club”.

“Il primo obiettivo generale – conclude Verri - è il benessere dei giovani e siamo tutti concentrati su questo. Solo dopo vengono le vittorie, che dimostrano il buon lavoro fatto e coronano un grande lavoro di squadra”.