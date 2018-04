Incidente stradale a Tarsia, un morto e un ferito

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto sulla statale 283 delle Terme Luigiane, a Tarsia. Per cause ancora in corso di accertamento una furgone e una moto Ape si sono scontrati lateralmente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Marco Argentano per i rilievi del caso, i sanitari del servizio 118 per le prime cure e gli operatori dell'Anas, che hanno regolamentato il traffico, rallentato a causa dell'incidente.