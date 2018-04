Tutto pronto per Spingtagora

Inizia stasera e terminerà a giugno la rassegna “Spingtagora”, che si svolgerà nel Parco Pitagora a Crotone, organizzata dal consorzio Jobel, in collaborazione la Sorgente delle arti (che presenterà l’evento inaugurale) e l’associazione Ciclofficina (protagonista di una mostra l’8 maggio prossimo). Si tratta, come ha spiegato Nino D’Ascola, di una rassegna di musica indipendente, che ha lo scopo di recuperare gli spazi urbani della città, come quello di Parco Pitagora, all’insegna di un’auspicata rinascita culturale.

Terminata questa fase, lo stesso D’Ascola ha annunciato che ci sarà una seconda fase, che si terrà per tutta l’estate e fino a settembre, con il Pitagora art festival. A suo dire, saranno due rassegne costruite anche per accogliere i crotonesi che abitualmente vivono fuori, con un confronto continuo tra artisti locali e internazionali, sempre all’interno del circuito di musica indipendente. Luigi Sgrizzi, della Sorgente delle Arti, ha anticipato che stasera l’associazione allestirà una mostra fotografica che ripercorrerà i 10 anni della loro vita, con le attività svolte.

La prossima mostra, invece, sarà quella promossa da un’altra associazione locale molto attiva, Cliclofficina mentre per il 25 maggio, da segnalare l’esibizione di un gruppo siciliano di musica strumentale, particolare. Sono state annunciate, poi, almeno tre artisti internazionale di spessore, così come laboratori creativi ed interattivi con diverse associazioni e realtà presenti nel territorio crotonese.

Dal canto suo, Francesco Turrà, del consorzio Jobel, che ospita l’evento, ha evidenziato che con queste rassegne si intende dare continuità ad un programma al Parco Pitagora, che prevede attività in tutto l’anno, nel cuore verde della città.