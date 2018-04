Lavoro nero, controlli nel vibonese: quattro cantieri sospesi

In diversi cantieri del vibonese sono scattati dei controlli dei Carabinieri volti a far emergere eventuali casi di lavoro nero e contrastare le morti bianche. Sotto la lente dei militari, in particolare, le attività presenti lungo la fascia costiera: nei comuni di Pizzo, Tropea, Briatico, Ricadi (Capo Vaticano) e Joppolo.

Alla fine, in tutto, sono 12 i titolari di aziende denunciati, 18 i lavoratori in nero scoperti con conseguenti sanzioni amministrative per un importo di 54mila euro.

Riscontrate inoltre diverse le violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro con multe salate e per un importo di 102 mila euro. Quattro cantieri sono stati invece completamente sospesi per aver impiegato manodopera senza alcuna tutela contrattuale.