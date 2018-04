Lavoro nero, controlli nel vibonese: 4 cantieri sospesi

In diversi cantieri del vibonese sono scattati controlli dei Carabinieri per l’emersione del lavoro nero ed il contrasto alle morti bianche. Sotto la lente dei militari, in particolare, i cantieri presenti nella fascia costiera: nei comuni di Pizzo, Tropea, Briatico, Ricadi (Capo Vaticano) e Joppolo.

In tutto 12 i titolari di aziende denunciati, 18 i lavoratori in nero scoperti con conseguenti sanzioni amministrative per un importo di 54mila euro, diverse le violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro per un importo di 102 mila euro. Quattro cantieri sono stati invece completamente sospesi per aver impiegato manodopera in nero.