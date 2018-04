Rossano: percorso di alternanza scuola – lavoro a Roma per 155 studenti

Di bene in meglio. Vola sempre più in alto l’Istituto di istruzione superiore Itas - Itc di Rossano. Un’ultima azione, in ordine di tempo, riguarda un’esperienza realizzata a Roma. Stavolta gli alunni della scuola guidata dal dirigente scolastico Anna Maria Di Cianni, hanno effettuato un’attività formativa di grande valenza.

I giovani allievi, infatti, nei giorni scorsi hanno attuato un percorso di alternanza scuola - lavoro presso varie strutture della Camera dei Deputati. Un compito impegnativo che ha consentito agli studenti della scuola rossanese un concreto arricchimento formativo. Essi, infatti, per alcuni giorni hanno lasciato i banchi di scuola per prendere posto tra i banchi istituzionali e occupare le poltrone dei parlamentari.

Ben 155 studenti delle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi dell’Itas – Itc di Rossano si sono recati a Roma.

Gli alunni hanno svolto un percorso di alternanza scuola – lavoro. Sono stati protagonisti nelle sale delle massime istituzioni. Hanno simulato il lavoro degli europarlamentari e, come ogni buon parlamentare, in giacca e cravatta, nella capitale, gli studenti ionici hanno letteralmente vestito i panni degli europarlamentari e hanno lavorato in varie Commissioni politiche per la stesura di una proposta di legge sui diritti degli immigrati.

Hanno votato i relativi emendamenti e l’approvazione della stessa utilizzando anche la lingua inglese. Gli studenti, preparati in fase propedeutica, nel corso dei mesi, dai propri docenti, ora sono stati guidati da un team preposto. Inoltre, hanno avuto l’opportunità lavorare in commissioni politiche formate da studenti provenienti da varie scuole d’Italia. La possibilità, quindi, di confrontarsi con i propri coetanei di altre realtà territoriali.

Il lavoro è stato svolto nella Sala dei Mosaici della Commissione Europea – Rappresentanza in Italia-; nella Biblioteca della Camera dei Deputati; nella Protomoteca del Campidoglio e nell’Aula Magna dell’Istituto Eastman per concludersi con l’approvazione della proposta di legge nell’Auletta dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati alla presenza di vari deputati. Gli studenti hanno dato prova di maturità, responsabilità e interesse, partecipando con entusiasmo e non senza qualche difficoltà, ai lavori delle quattro giornate.

Grande è stata la soddisfazione e l’emozione quando alcuni di loro sono stati premiati con una menzione speciale e altri per l’impegno profuso. Agli studenti Giacomo Basso – V B SIA-, Mattia Rizzuto –V C Afm- ed Alessia Smurra –V A AFM- è stata riconosciuta una menzione speciale; gli studenti Alessandra Caravia – V B Afm-, Giuseppe Pignataro – V C Afm- e Vincenzo Arcidiacono – V A Sia- hanno ricevuto un encomio per l’impegno profuso durante tutti i lavori di commissione.

Ancora una volta, l’Iis Itas Itc di Rossano, guidato dalla dirigente Di Cianni, si conferma una scuola che dà ai propri studenti opportunità reali di crescita e di acquisizione di competenze spendibili e richieste dal mondo del lavoro. Una scuola che orienta e che ha fatto anche dell’alternanza scuola - lavoro un proprio fiore all’occhiello.