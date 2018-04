Riunione della Giunta regionale: emanati vari provvedimenti

Il segretario generale Ennio Apicella, oggi pomeriggio ha preso parte alla riunione Giunta Regionale.

Nel corso dei lavori è stato approvato il piano di controllo del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata, Sqnp, ed integrata la richiesta al Mipaaf per i venti impetuosi verificatisi in Calabria nello scorso mese di gennaio.

Deliberati anche dall’esecutivo regionale l’adesione e il sostegno al percorso di ordine pubblico e legalità tracciato dal Ministero dell'interno, dagli uffici territoriali di Governo e dalle Forze dell'Ordine per prevenire danni da bovini selvatici, le cosiddette vacche sacre, nella Piana di Gioia Tauro.

Altri provvedimenti approvati dalla Giunta, proposti dall’assessorato competente, retto da Mariateresa Fragomeni, oltre alcune variazioni di bilancio, riguardano il conto consuntivo relativo all'anno 2017 con tutti gli atti ed allegati ad esso connessi; il bilancio di previsione 2018/2020 dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Regione Calabria; il regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione.

L'esecutivo si è occupato ancora, deliberandolo, del disegno di legge relativo al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, che derivano da sentenze e si riferiscono al periodo precedente al 2013.

Adottati inoltre il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2018 e l’intesa territoriale per gli investimenti, con riferimento alla legge in materia di ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali. Approvato poi il conto giudiziale degli agenti della riscossione, esercizio finanziario 2017.

Su proposta dell’assessorato alla Cultura, con l'assessore Maria Francesca Corigliano, è stato quindi disposto il programma degli interventi per l’anno 2018 nell'ambito della legge regionale 15 sulla tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria. Sono state infine deliberate modifiche alla legge regionale n. 28 del 2010.