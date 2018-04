Molinari (Terra Libera) al sindaco: “Piano di rilancio per Cosenza Vecchia”

“Lo stato di abbandono e di degrado in alcune zone del centro storico di Cosenza è sotto gli occhi di tutti. Scopo della nostra associazione è contribuire a risolvere i tanti, troppi, problemi della nostra comunità, attraverso la ricerca di soluzioni ecosostenibili ed immediatamente realizzabili, attingendo alle migliori pratiche messe in campo nel mondo”.

A sostenere questa dura battaglia civica è il presidente di Calabria Terra Libera, Francesco Molinari.

“Parlare del centro storico di Cosenza è parlare, di fatto, di periferia. Un borgo da anni posto ai margini dei piani edificatori e privo di servizi minimi e, purtroppo, anche di residenti. Solo se si ha chiara questa sua ‘trasformazione’ – determinata da scelte urbanistiche ormai datate - possiamo cercare insieme soluzioni”.

“Vorremmo, come interlocutore, quel Sindaco – proferisce ancora la nota - non quello del parcheggio nel centro di Cosenza o della metro-tranvia. Quello che ha comunque ridato vita ad una città attraverso l’arte ed il completamente di opere lasciate a metà dalle giunte Mancini. Siamo sicuri che con quel Sindaco, sarà facile trovare un confronto per il bene della città. Siamo ben consapevoli delle difficoltà intrinseche – amministrative e di risorse – e che è opera non spendibile nell’immediato. La strada che le proponiamo - a lei certamente conosciuta -, è quella della rigenerazione urbanistica ed economica della Vecchia Cosenza”.

“Come CTL, per aiutare il dibattito, a breve metteremo a disposizione idee per realizzare un Piano di rigenerazione e rilancio di Cosenza Vecchia coordinato e complessivo, che ridia splendore al Centro Storico e lo faccia ri-diventare fulcro economico. A Lei - closa nota - rivolgiamo l'invito ad accettare la sfida di far tornare Cosenza vecchia un borgo vivo e sicuro. I cittadini di Cosenza, siamo certi, non vogliono lasciar morire un pezzo della loro storia. Il rilancio può e deve avvenire ora che la comunità europea ha stanziato fondi cospicui per la nostra città".