Reggio. Dopo le uova di Pasqua, il concorso di bellezza di Angeli Bianchi

Da poco si è conclusa la 4^ edizione di Miss angeli bianchi 2018, il cui ricavato associativo ha dato vita al progetto dell'associazione "Un cuore di Cioccolata", con lo scopo di destinare uova di cioccolato ai piccoli degenti del reparto di chirurgia pediatrica del Policlinico reggino, e ad una casa famiglia per ragazze madri.

La fascia è stata vinta dalla bellissima Lucia Ieracitano, che sarà il volto dell'associazione per tutto l'anno, visiterà l'agenzia di moda internazionale New Faces e conoscerà il proprio presidente Franco Battaglia, e un weekend presso un noto resort di San Nicola Arcella; le altre fasce sono state assegnate come di seguito, Miss Fotogenia a Melania Bevilaqua, Miss Dolcezza a Simona Lombardo, Miss fascino per Sharon Venuti, e Miss Eleganza a Iuliana Chaplygina; per la sezione mamme fasciata Maria Penteleichuk.

Durante la sfilata tenutasi presso un meraviglioso hotel della zona, sempre vicino al mondo della solidarietà, le ragazze hanno indossato le creazioni della bravissima Margherita Posillipo, esibizione anche della direttrice artistica dell'associazione, Maria Ripepi, e della giovanissima ma molto brava cantante Pennestrì Rosanna; ha presentato la serata Elisabetta Marcianò, presente anche la miss uscente Marianna Canzonieri.

A fine serata è passato a visitare gli Angeli Bianchi anche il famoso Jurji Patelli, professionista della moda e ideatore di un prestigioso Master di formazione.