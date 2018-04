Confcommercio: svolta con successo la terza edizione di VIVI Crotone

Ieri, 25 aprile, nella centralissima Piazza Pitagora, trasformata in un vero e proprio villaggio, si è svolta con successo VIVI Crotone, la manifestazione, oramai giunta al suo terzo anno, organizzata da Confcommercio Crotone in collaborazione con il Comune di Crotone, la Camera di Commercio, l’Asp, il Coni e le varie Associazioni Sportive e di Volontariato.

Sport, legalità, cultura, solidarietà, salute e prevenzione sono gli ingredienti che hanno caratterizzato Vivi Crotone.

Presente anche la Polizia di Stato, con diversi mezzi e con apparecchiature che gli agenti hanno illustrato ai visitatori, mentre il Rotary Club ha effettuato lo screening gratuito dell’osteoporosi, al quale si sono sottoposte oltre 50 persone.

La mattinata è stata allietata dalla musica dei ragazzi della Consulta Studentesca e dalla premiazione degli studenti che hanno partecipato al contest artistico letterario “Vivi Crotone- Descrivi la città che vorresti”.

Grande successo ha riscosso l’iniziativa benefica attraverso la quale, con un piccolo contributo, i cittadini hanno potuto portare a casa 1 Kg di arance, una piantina aromatica ed un buono sconto da utilizzare nei negozi aderenti.

Fondamentale è stata la partecipazione di diverse associazioni della nostra città come Mutamenti, Associazione ciechi ed ipovedenti, Lega navale, Lilt, Kroton Community, Auser Life, Shalom, Enpa, Gli altri siamo noi, Diversi ma uguali, Sav e MilonRunners.

Quest’anno, inoltre, alle numerose iniziative messe in campo, si è aggiunto un tour guidato, sotto forma di caccia al tesoro, nel centro storico, al quale hanno partecipato con entusiasmo grandi e piccini.

A conclusione della splendida giornata si è svolta la mini maratona, che si è snodata lungo un percorso di km 1.6 all’interno del centro cittadino e che ha visto la partecipazione di circa 400 persone suddivise tra atleti, e non, appartenenti a tutte le fasce d’età ed alle Associazioni che hanno ricevuto un premio utile alle loro attività. Per i professionisti che hanno completato tutti e sei i giri, si è distinto il vincitore Danilo Ruggero della MilonRunners.

Viva soddisfazione è stata espressa dal Direttore di Confcommercio, Giovanni Ferrarelli, il quale ha sottolineato l’importanza del centro cittadino, non solo come luogo di consumo, ma anche come luogo in cui nascono relazioni, permettendo ai cittadini di riappropriarsi degli spazi comuni.