Villaggio Coldiretti a Bari: Oliverio presenzierà all’inaugurazione

Da domani venerdì 27 dalle ore 9:30 a domenica 29 aprile prossimo ci sarà sul Lungomare Imperatore Augusto e Piazza del Ferrarese a Bari il Villaggio Coldiretti #iostocoicontadini, che si estende per un kilometro e mezzo, con la partecipazione, insieme alla Puglia e Basilicata, della Calabria agricola e agroalimentare.

A questo appuntamento epocale, sono attesi solo dalla Calabria, tra agricoltori e cittadini, oltre diecimila partecipanti che visiteranno il più grande mercato di Campagna Amica, per degustare il vero cibo italiano. Al grande evento parteciperà il Presidente della Regione Oliverio che da domani sarà presente all’inaugurazione.

“Ho voluto fortemente essere presente – ha dichiarato il Presidente – per testimoniare che la Calabria è agricoltura e agroalimentare e che il nostro impegno verso questo settore portante dell'economia della nostra regione è massimo. L’agricoltura e l’agroalimentare in questi anni hanno avuto un impulso e soprattutto crescita continua e la mia presenza - ha continuato - alla straordinaria iniziativa organizzata dalla Coldiretti, testimonia il lavoro che svolge quotidianamente in Calabria, e quanto sia importante Coldiretti a livello regionale, nazionale ed europeo.

Dopotutto, la presenza ormai costante nella nostra regione della rete “Campagna Amica”, delle battaglie sull’origine obbligatoria in etichetta e la continua lotta contro la contraffazione del “Made in Calabria” e il caporalato sono politiche che stanno cambiando negli ultimi anni il volto della Calabria.

“La Calabria – ha commentato il presidente di Coldiretti Molinaro – vuole incantare e stupire con il suo cibo e i protagonisti assoluti i contadini che puntano su tradizioni, eccellenze e innovazione continua”. All’interno del Villaggio saranno previsti appositi work shop, dibattiti e incontri formativi tra i quali , “acqua Tour” organizzato dall’Anbi Nazionale (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue) e i l’Anbi Calabria dove sarà illustrato il contratto di fiume - Crati, il primo realizzato in Calabria, con la presenza della maggior parte dei Consorzi di Bonifica calabresi guidati dal Presidente Marsio Blaiotta.