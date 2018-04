Alla guida senza patente: beccato dalla Polizia

A San Giovanni in Fiore, in pieno centro, gli agenti della Polizia Provinciale hanno fermato un’auto guidata da un uomo che si destreggiava tranquillamente nel traffico pur non avendo mai conseguito la patente.

Per “l’automobilista” è scattata immediatamente una sanzione di 5 mila euro, il ritiro della carta di circolazione e il fermo per 3 mesi del veicolo.

Qualche mese fa sempre nella cittadina silana, un’altra autovettura guidata da un uomo del posto era stata fermata e lo stesso conducente è risultato senza patente. Anche in quel caso è scattato il verbale e al proprietario del mezzo era stata comminata la sanzione per l’incauto affidamento del veicolo.