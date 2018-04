Limitazioni sull’A2, in corso lavori alla pavimentazione tra Rende e Montalto

Per consentire i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale lungo l`Autostrada A2 del Mediterraneo, Anas comunica che saranno necessarie alcune limitazioni al transito veicolare tra i territori comunali di Rende e Montalto Uffugo, nel cosentino.

Le attività previste il 31 maggio saranno anticipate a questa notte e consentiranno di completare le lavorazioni per il ripristino della pavimentazione stradale nel tratto compreso dal km 250,500 al km 245,000 in carreggiata nord.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 21:00 di questa sera e fino alle ore 17:00 di domani 27 aprile 2018, sarà in vigore la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Montalto Uffugo in carreggiata nord.

I veicoli in carreggiata nord e diretti a Montalto Uffugo potranno utilizzare il precedente svincolo di Cosenza-Rende e proseguire lungo la strada comunale Via Giovanni Marconi e la strada provinciale 241 in direzione Salerno.