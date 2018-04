Territorio rossanese sotto controllo: 2 arresti e 6 denunce

Due arresti e sei denunce sono stati operati a partire dallo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Rossano nel corso di una fitta rete di controlli del territorio.

Nel pomeriggio di sabato è finito in manette un 35enne, R.A., già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso in possesso di undici dosi di cocaina che aveva abilmente nascosto all’interno di un contenitore per profumi.

Manette scattate anche per un 34enne, S.F., accusato di evasione. Pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari, il 34enne non si trovava in casa al momento del controllo. una volta rintracciato è stato nuovamente arrestato.

Invece, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Castrovillari cinque persone per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche, che in un caso hanno mostrato come un utente avesse superato di oltre quattro volte il limite massimo consentito.

Una denuncia, inoltre, è stata trasmessa alla medesima Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di oggetti atti ad offendere.