Lanciano dall’auto un “bottino” di marijuana: arrestati marito e moglie

Una insospettabile coppia di coniugi è stata arrestata ieri a Corigliano dai Carabinieri per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I due coniugi, M.C. e C.A., stavano viaggiando a bordo della loro auto quando alla vista di una pattuglia hanno avviato una strana marcia ed hanno lanciato dal finestrino una busta sospetta. Il gesto non è passato inosservato ai militari che li hanno subito sottoposti a controllo ed hanno avuto subito conferma dai due che hanno rivelato di aver lanciato un “bottino” di marijuana nel tentativo di eludere il controllo.

Per la coppia sono scattate subito le manette e la droga, circa mezzo chilo, contenuta in tre buste di cellophane è stata sequestrata. In attesa del giudizio con rito direttissimo, la coppia è stata ristretta ai domiciliari.