Nuova missione per la CCIAA di Crotone: un work-shop in Lanzarote

La Camera di Commercio di Crotone organizza una missione work-shop in Lanzarote/Tenerife (Canarie). Lo scopo della missione è fornire informazioni e presentare analisi strategiche sul perché investire, avviare attività o attuare progetti imprenditoriali alle Isole Canarie, conoscendo nel dettaglio tutte le Varie agevolazioni Fiscali e le varie legislature che la contemplano.

Dopo il work-shop, seguiranno gli incontri privati fra i potenziali investitori e i consulenti i quali, a titolo gratuito e non impegnativo, forniranno alcune prime considerazioni e valutazioni riguardo i progetti presentati dagli stessi investitori e imprenditori.

L’evento è rivolto a: -Singoli investitori ed imprenditori; -Gruppi di investitori e compagini di imprenditori -Società, aziende, gruppi, consorzi. Interessati a: investimenti immobiliari; commercio all'ingrosso ed intermediazione commerciale; attività artigianali produttive e/o per la trasformazione; piccola e media industria; trading; import/export; ecologia; tecnologia, logistica, servizi; pesca, alimentazione, bevande e tabacco, confezione e pelletteria, cuoio e calzature, carta, editoria, arti grafiche e riproduzione di supporti incisi, chimica, farmaceutica, prefabbricati per la costruzione, macchinari ed apparecchi meccanici, materiali ed apparecchi elettronici ed ottici, mobili ed altre manifatture, ecologia/riciclaggio, eliminazione di residui, tutela ambientale riciclo/conversione rifiuti, commercio all'ingrosso ed intermediazione del commercio, trading, imbottigliamento ed imballaggio, trasporti, logistica ed attività collegate, informatica, telecomunicazioni, sfruttamento delle risorse naturali, formazione, consulenza, assistenza, pubblicità, energie rinnovabili ed alternative, biotecnologie, innovazione / sviluppo / ricerca, elettronica e micro elettronica, informatica, sviluppo software ed applicazioni, robotica, automazioni, domotica. In allegato il programma della Missione.